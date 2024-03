Kiev é bombardeada pela Rússia pela terceira vez em 5 dias

A Rússia bombardeou a capital da Ucrânia na manhã desta segunda-feira, 25, no terceiro ataque em apenas cinco dias. As autoridades municipais disseram que um prédio residencial foi danificado em um bairro da cidade. Os destroços das interceptações caíram em vários bairros da cidade durante o ataque. O prefeito de Kiev, Vitalii Klitschko, disse que duas mulheres ficaram feridas. O bombardeio ocorreu três dias depois de um ataque a uma sala de concertos na Rússia que matou mais de 130 pessoas. O presidente russo, Vladimir Putin, tentou atribuir o ataque à Ucrânia, mas o grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade. Fonte: Associated Press.