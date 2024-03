Daniel Alves paga fiança e deve deixar prisão nas próximas horas, diz jornal

Daniel Alves pagou a fiança de um milhão de euros, cerca de cinco milhões de reais, e deve deixar a prisão na Espanha nas próximas horas, segundo o jornal El País. O ex-jogador de futebol foi condenado pelo crime de estupro por quatro anos e seis meses, mas conseguiu na Justiça o direito a liberdade provisória.

Ainda não se sabe a origem do dinheiro, uma vez que as contas de Daniel estão bloqueadas. Depois de boatos de que o valor seria pago pelo pai de Neymar Jr., que deu ao jogador 150 mil euros no início do processo para atenuar sua pena, o patriarca negou que ajudaria o amigo do filho nesse momento.

Alves está preso desde janeiro de 2023. Com a liberdade provisória, ele terá que entregar o passaporte brasileiro e o espanhol, além de ter que marcar presença semanalmente no Tribunal de Barcelona, não deixar a Espanha e ainda ficar a menos de um quilômetro da vítima, estando expressamente proibido de conversar com ela.