Seleção desembarca em Madri e inicia preparação para enfrentar a Espanha pela Data Fifa

A seleção brasileira chegou a Madri na noite deste domingo e inicia a preparação para o amistoso com a Espanha em jogo válido pela Data Fifa. Brasileiros e espanhóis se enfrentam nesta terça-feira.

As duas maiores atrações para este confronto estão no setor ofensivo da seleção. Alvo constante de atos racistas por parte dos torcedores espanhóis, o atacante Vinícius Júnior está escalado para dar a entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Quem também ganhou os holofotes da imprensa local é o jovem Endrick, autor do gol da vitória da seleção brasileira no triunfo de 1 a 0 sobre a Inglaterra neste sábado, em Wembley.

O jogador, que já está vendido ao Real Madrid, se tornou o atleta mais jovem a balançar as redes no tradicional estádio inglês.

Cauteloso, o técnico Dorival Júnior pregou cautela na euforia dos torcedores após o resultado positivo diante dos ingleses e prevê um confronto de muito equilíbrio contra os espanhóis.

"Foi importante o resultado, ainda mais para o pouco tempo de trabalho que nós tivemos. Estamos em início de trabalho e altos e baixos virão. Não podemos queimar etapas", afirmou o treinador.

Pela programação da comissão técnica da seleção, o Brasil vai realizar somente uma atividade no Centro de Treinamento do Real Madrid. O trabalho vai ser feito no estádio Alfredo Di Stéfano, nesta segunda-feira.