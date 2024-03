Bia Haddad leva virada e também se despede nas duplas em Miami após eliminação no simples

Eliminada na terceira rodada de simples no WTA 1000 de Miami na noite deste sábado, a paulista Beatriz Haddad Maia enfrentou outro revés difícil nas duplas, no torneio disputado no piso duro. Neste domingo, a brasileira e a norte-americana Taylor Townsend, cabeças de chave número 6, foram derrotadas de virada pelas também norte-americanas Asia Muhammad e Alycia Parks, com parciais de 2/6, 6/4 e 13-11, e deram adeus à competição.

Bia e Townsend começaram com um bom entrosamento e foram claramente superiores no primeiro set, conseguindo chances de quebra de saque em três dos quatro games de serviço das adversárias. Apesar de deixarem escapar um break-point no terceiro game, converteram dois, um no quinto e outro no sétimo, para fechar o set em 6/2, sem maiores dificuldades.

Entretanto, o jogo se equilibrou no segundo set, no qual Bia e Townsend chegaram a ter excelente chance de abrir vantagem para 5/3. Porém, além de terem o saque quebrado de volta, também não conseguiram pontuar mais. Muhammad e Parks devolveram a quebra e viraram o placar de 3/4 para 6/4, empatando a partida.

No terceiro e decisivo set, um tie break nervoso determinou quem avançaria para a próxima rodada. Bia e Townsend chegaram a abrir 5-2, mas enfrentaram dificuldades na finalização e viram a dupla adversária reverter a situação para abrir 9-7 e ter dois match points, um deles com o saque, ambos desperdiçados por Muhammad e Parks.

O jogo ficou tenso, com oportunidades para ambos os lados, e somente na quarta oportunidade de fechar, Muhammad e Parks conseguiram vencer o ponto derradeiro e garantir a vaga para a próxima fase. Agora elas enfrentarão a japonesa Shuko Aoyama e a sérvia Aleksandra Krunic.

Bia encerra sua participação no evento com apenas uma vitória, na segunda rodada de simples, contra a francesa Diane Parry, e uma derrota elástica para a britânica Katie Boulter por 6/2 6/3.

Agora, ela se concentra na Billie Jean King Cup contra a Alemanha, que será realizada em São Paulo entre os dias 12 e 13 de abril, no Ginásio do Ibirapuera.