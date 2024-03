São Bernardo entrega a ciclovia e a pista de caminhada na Prestes Maia

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou na manhã deste domingo (24) a ciclovia e a pista de caminhada na Avenida Prestes Maia, com extensão de 1,5 quilômetro. O investimento foi de R$ 5 milhões. A entrega teve a participação de 2.000 pessoas e o evento envolveu pedalada, corrida de lazer e cãominhada para os pets.

Entre as modificações no local, foram feitas adequação do canteiro central, construção de guias, sarjetas e área de acessibilidade, estacionamento para bicicleta, replantio de 365 mudas de ipês, troca da iluminação por 160 luminárias de LED e instalação de oito pontos de ônibus ao longo do corredor.

“A chuva deu uma trégua para a festa de inauguração deste novo espaço com 1,5 km de extensão, na região central. Muito feliz de compartilhar esse momento especial para nossa cidade ao lado da minha família, dos secretários municipais e também 2.000 pessoas. Essa é a nova Prestes Maia”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB). O percurso do corredor se estende da Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes.

Neste domingo, em São Bernardo, também ocorreu a entrega da Praça-Parque Vicente Leporace, no Jardim Hollywood. “Realizamos a construção de pista de caminhada, academia ao ar livre, área de convívio, espaço pet e playground para crianças. Além de nova iluminação, gradil no entorno da praça e plantio de 20 árvores nativas”, explicou Morando. O investimento no local foi de R$ 920 mil.