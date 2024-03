Brasileira entra de última hora e vence nas duplas do WTA 1000 de Miami

A brasileira Ingrid Martins, atualmente número 53 do mundo, conseguiu uma vaga de última hora na chave de duplas do WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Aproveitando a oportunidade ao lado da russa Anna Blinkova, a dupla estreou com uma vitória convincente neste domingo no torneio, que oferece uma premiação total de US$ 8,8 milhões.

As duas entraram no lugar das americanas Madison Keys e Peyton Stearns, que desistiram do torneio, e fizeram valer a chance para derrotar as chinesas Xinyu Jiang e Yue Yuan na quadra 7, com um placar de 6/0 6/3, em apenas 53 minutos de partida.

Até a noite do sábado, Ingrid era a segunda "alternate", pronta para ingressar no torneio em caso de desistência de alguma participante. E duas baixas ocorridas no domingo abriram o caminho para sua entrada na competição.

A dupla demonstrou entrosamento e eficiência desde o início, dominando completamente o primeiro set e mantendo o ritmo no segundo, quando abriram grande vantagem, conquistando uma vitória com rapidez.

Na próxima fase, Blinkova e Martins podem enfrentar a taiwanesa Su-Wei Hsieh e a belga Elise Mertens, consideradas a melhor dupla da atualidade e cabeças de chave número 1. Hsieh e Mertens ainda disputarão a partida contra a espanhola Cristina Bucsa e a russa Alexandra Panova nas oitavas de final.