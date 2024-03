Carille comanda treino tático no Santos e bola parada é trunfo para semifinal do Paulistão

De olho no jogo decisivo do meio de semana que pode levar o Santos novamente a uma decisão de Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille comandou neste domingo um treino tático visando o confronto decisivo diante do Red Bull Bragantino.

Na atividade, além de corrigir o posicionamento e ensaiar as jogadas ofensivas, o treinador santista deu ênfase às jogadas de bola parada a fim de surpreender o rival de Bragança Paulista.

A boa notícia é que, nesta reta decisiva, ele volta a contar com atletas de sua confiança para comandar a equipe dentro de campo. O meia Giuliano, que já retornou diante da Portuguesa, pelas quartas de final, treinou normalmente neste domingo. A dúvida é se o jogador vai suportar os 90 minutos na semifinal.

Pela programação da comissão técnica, o Santos deve realizar mais dois treinamentos coletivos na segunda e terça-feira para reforçar o entrosamento e também para buscar variações táticas alternativas.

Santos e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, na Neo Química Arena pela semifinal do Campeonato Paulista. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.