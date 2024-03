Wanessa Camargo abre o jogo sobre amizade com Yasmin Brunet: -Tudo tem seu tempo

Parece que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet ainda não se encontraram pessoalmente após participação no BBB24. No entanto, a cantora explicou o motivo nas redes sociais. Wanessa contou que Yasmin estava no Rio de Janeiro, enquanto ela está em São Paulo.

Ela então adiantou que mesmo após o desencontro, elas continuam amigas e o reencontro ainda pode acontecer.

- Oi meus amores, para vocês que torcem por mim, pela Yas [Yasmin Brunet], eu quero dizer que está tudo bem! Por favor, não acreditem em notas que contenha só inverdades e envolvam só quem não tem nada a ver coma história. A Yas estava lá no Rio de Janeiro cumprindo uma agenda extensa que ela tinha que cobrir, acabou de chegar em São Paulo, tudo tem seu tempo!, disse ela no X, antigo Twitter, por meio de um áudio.

- Eu amo muito ela, tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá dentro, momentos lindos que eu nunca mais vou esquecer e a gente vai ter momento de se encontrar, tá bom?, completou ela, exaltando o carinho pela amiga.