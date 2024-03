Davi socorre MC Bin Laden após brother esquecer panela no fogão e quase iniciar incêndio no BBB24

Os brothers tiveram um momento desesperador no início da tarde deste domingo, dia 24, na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto preparavam a comida para o almoço, MC Bin Laden acabou esquecendo uma panela com óleo na boca fogão, que ainda estava acessa.

O inflamável esquentou demais e o fogo começou a subir na panela. Para resolver a situação de maneira rápida, Davi não pensou duas vezes em desligar tudo e colocar o utensílio debaixo da água corrente.

O perigo foi controlado, mas a decisão não foi correta. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o correto é desligar o registro do fogão e do botijão de gás, na sequência molhar um pano e tirar o excesso de água para cobrir a panela e esperar que ela esfrie. Outra opção é colocar uma tampa na panela e deixar que ela perca a temperatura sem jogar nenhum tipo de líquido.