MC Livinho revela que investiu R$ 1 milhão em show de tributo a Michael Jackson no Lollapalooza

MC Livinho se prepara para uma grande homenagem a Michael Jackson durante seu show no Lollapalooza neste domingo, dia 24. O cantor revelou que investiu R$ 1 milhão na apresentação. Em entrevista à CNN, o funkeiro contou detalhes sobre a preparação da homenagem.

- É uma grande responsabilidade e estará sendo bem representada. A minha dedicação, com certeza, também visa inspirar a favela, inspirar os moleques, os fãs, o povo, para que eles acreditem nos próprios sonhos, afirmou ele.

Livinho deixou os fãs ansiosos com o anúncio do tributo ao Rei do Pop. Desde então, ele vem compartilhando bastidores do ensaio e recentemente causou burburinho entre os internautas que ficaram encantados com a qualidade de sua perfomance.

- A minha preparação tem sido a mais rigorosa possível, a mais dedicada possível. Na real, são dois meses de trabalho para fazer esse tributo e tenho certeza de que será bem entregue, disse ele.