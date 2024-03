Endrick treina e encara gol feito em Wembley com naturalidade: 'Dormi muito bem'

Mais jovem jogador a marcar um gol em Wembley, o atacante Endrick realizou um treinamento neste domingo, no CT do Arsenal, nos arredores de Londres. Em entrevista ao site da CBF, o atacante do Palmeiras compartilhou como foi sua noite após fazer história no icônico estádio inglês, marcando um gol com apenas 17 anos e 264 dias.

"Dormi muito bem. Tinha treino hoje de manhã e dormi cedo. Dormi com a consciência tranquila, de trabalho bem feito. E agradeço muito a Deus. Agora, vamos ir em busca da segunda vitória. Se Deus quiser, vamos conquistar", afirmou Endrick.

"O gol foi importante demais. Foi num estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá. Meu pai, minha mãe, minha namorada, meus amigos, meus empresários. Então, fico muito contente com tudo que Deus fez na minha vida", disse o jogador do Palmeiras.

Na entrevista, Endrick também compartilhou suas emoções ao assistir ao jogo no banco de reservas em um estádio tão tradicional como o inglês.

"Estava ali mentalizando para poder jogar, os espaços que teriam. Foi isso que eu fiz desde o começo. Mentalizei tudo positivo. Fiquei no banco conversando com Deus ali. Agradecendo por aquele momento", afirmou.

O atacante ainda ganhou elogios dos jornais na Europa, como a BBC, da Inglaterra, que destacou a atuação do brasileiro:

"De Pelé a Ronaldo, de Neymar a Vinicius Jr, o Brasil produziu seu quinhão de superestrelas adolescentes ao longo dos anos - e agora temos o novo garoto. Dê um passo à frente Endrick", escreveu o site.

Ele também foi destaque na versão impressa do espanhol "Marca" neste domingo. O jornal estampou no título: "Endrick brilha em Wembley". "Foi muito importante ter marcado esse gol. E o que eu falei ali agora. É ir em busca da segunda vitória no Bernabéu", acrescentou o jovem jogador.

Durante a manhã, os jogadores que entraram no segundo tempo e aqueles que permaneceram no banco de reservas na vitória contra a Inglaterra por 1 a 0, participaram da sessão de treino. No final da tarde, a delegação embarcou para Madri, onde enfrentará a Espanha na terça-feira (26) no estádio Santiago Bernabéu, fechando a série de amistosos internacionais da Seleção Brasileira.