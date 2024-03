Gisele Bündchen confirma namoro com Joaquim Valente e nega burburinho de traição

Gisele Bündchen confirmou que está em um novo relacionamento com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Ao The New York Times a modelo revelou detalhes sobre sua vida amorosa, negou rumores de que teria traído o seu ex-marido, Tom Brady, de quem se separou em 2022 e se emocionou ao lembrar da mãe.

- Isso é mentira. Eu realmente não quero fazer da minha vida um tabloide. Ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento, disse ela ao negar traição no antigo casamento.

A modelo desabafou sobre como as mulheres são vistas após tomar coragem de deixar um antigo relacionamento.

- Isso é algo que acontece com muitas mulheres, apontadas como culpadas quando tomam coragem de deixar uma relação tóxica e ainda são taxadas como infiéis. Elas precisam lidar com suas comunidades, com suas famílias. No meu caso, isso se amplifica.

Bündchen ainda contou que está vivendo um novo amor, confirmando que está namorando. O anúncio do novo status de brasileira aconteceu após ser clicada em diversos encontros românticos com Joaquim.

- Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente., declarou a supermodelo.

Gisele chorou ao se lembrar da mãe:

- É tão visceral. Minha mãe é uma super-heroína para mim. Ela é uma guerreira. Ela era rigorosa. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas sempre que ela falava algo, você escutava., contou ela.