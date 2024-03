Brasil termina Grand Slam de Tbilisi de judô sem pódio nas categorias mais pesadas

O Brasil terminou o último dia de disputas do Grand Slam de Tbilisi de judô sem conquistar medalhas. Neste domingo, os atletas das categorias mais pesadas (-78kg e +78kg no feminino e -90 kg, -100kg e +100 kg no masculino) fecharam a programação na competição na Geórgia.

O melhor desempenho do Brasil neste domingo foi de Beatriz Souza, que terminou em sétimo lugar na categoria mais pesada. Ela venceu suas duas primeiras lutas, contra Amarsaikhan, da Mongólia, e Mzougi, da Tunísia.

Na sequência, porém, caiu diante da japonesa Akira Sone.

Na repescagem, Beatriz Souza enfrentou a italiana Asya Tavano. A brasileira iniciou o confronto sofrendo um waza-ari, conseguiu empatar, mas perdeu a luta nas punições. Tavano terminou com a medalha de bronze, e Sone, na quinta posição.

Além de Beatriz Souza, também competiram neste domingo Marcelo Gomes, Rafael Buzacarini, Leonardo Gonçalves e Rafael Silva. O Brasil terminou a competição na Geórgia, que distribuiu pontos para a corrida de classificação olímpica, com dois pódios: os bronzes de Rafaela Silva e William Lima.

Antes do fechamento do ranking olímpico, serão disputadas mais cinco competições valendo pontos: o Grand Slam de Antalya, na Turquia, nos dias 1º e 2 de abril; o Campeonato Pan-Americano e Oceania, em abril; os Grand Slams de Dushanbe e Astana, em maio; e o Campeonato Mundial de Abu Dabi, também em maio.