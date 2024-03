Clima familiar dá o tom da segunda noite da Entoada Nordestina em Ribeirão Pires

Nem mesmo as águas de março que fecham o Verão afastaram o público do segundo dia da 2ª Entoada Nordestina de Ribeirão Pires. Com homenagem à Ariano Suassuna, a combinação do melhor da gastronomia e da cultura brasileira atraiu muitas famílias ao Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), no Centro, em dia de festa que se encerrou ao som de Chambinho do Acordeon. A agenda continua neste domingo (24) e a entrada para o evento é solidária - doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.

Aquela saudade do sertão foi amenizada no coração da família da cearense Maria Antonia Neres, 56 anos, moradora de Suzano. “Poder sentir o gostinho do nosso Nordeste, curtir as ‘nossas’ músicas e encanto desse clima todo da festa ajuda a matar as saudades da minha terra. Comemos baião de dois, cantamos e nos divertimos”. Maria aproveitou a Entoada Nordestina ao lado do pai, José Monteiro, 83 anos, e da neta Maria Antonia, 10 anos.

Com os olhos vidrados nos bonecos na encenação sobre a 'Sopa de Pedra' na Arena Chicó e João Grilo, as irmãs Alice e Cecília, 11 e 4 anos, não escondiam o encantamento com o Teatro de Mamulengos. "Sempre levamos as duas aos eventos culturais da cidade. Alice já conhecia outras histórias de Ariano Suassuna", comentou a mãe Greyce Alves, acompanhada do marido Jefferson, moradores do Parque Aliança.

Fechando a noite de sábado, Chambinho do Acordeon fez questão de enfatizar que 'o Nordeste, neste momento, é em Ribeirão Pires'. "A cidade está no caminho certo, engrandecendo o Nordeste através da culinária, artesanato e trilha sonora, um caldeirão de sucesso que homenageia nosso Baluarte, Ariano Suassuna", completou.

Programação - Neste domingo (24), a partir das 20h, sobem ao palco em apresentação única, Chico Cézar e Geraldo Azevedo, com o espetáculo Violivoz. Durante todo o dia, a Tenda Multicultural - Arena Chicó e João - recebe mais atrações infantis, além de brinquedos infláveis e o palco 'Baião na Tenda', área dedicada aos apreciadores do forró.

Gastronomia - Baião de dois, galinhada, acarajé, escondidinho, hambúrgueres artesanais, bobó de camarão, derivados de milho, lanches e doces fazem parte do cardápio. São 25 chalés dedicados à alimentação, com área reservada - e coberta - para acomodar o público. Artistas que integram o Circuito das Artes de Ribeirão Pires também estão no evento.

Cronograma deste Domingo

Palco 1 – Ariano Suassuna

13h30 – Cana Caiana

15h30 – Trio Malaquias

18h30 – Pixaim

Tenda Multicultural – Arena Chicó e João Grilo

14h – Contação de Histórias (Programação Infantil)

15h – Teatro de Mamulengo (Programação Infantil)

17h – Forró Engatilhado (Bailão na Tenda)