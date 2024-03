Malu Mader faz rara aparição em show dos Titãs no Lollapalooza e Branco Mello é ovacionado pelo público

A noite do último sábado, dia 23, foi marcada por muita música boa nos palcos do Lollapalooza 2024. Por exemplo, a formação clássica dos Titãs se reuniu durante o show que foi transmitido em todo o Brasil e teve a presença VIP de ninguém menos, ninguém mais que Malu Mader.

É isso mesmo! A atriz fez uma rara aparição para curtir o festival musical de pertinho. E a banda simplesmente encantou todo o público com as músicas originais e que quase todos os brasileiros conhecem.

Mas quem roubou a cena mesmo foi Branco Mello, que celebrou a chance de estar de volta aos palcos, celebrando a vida e a arte brasileira. Vale lembrar que, em 2018, o cantor descobriu um câncer na garganta e deu início aos tratamentos.

Em 2021, ele precisou passar por uma cirurgia de retirada do tumor na hipofaringe e, por esse motivo, sua voz ficou rouca e um pouco mais fraca. Porém, nada disso impediu o cantor de estar presente durante os shows.

- Depois de sei lá quantas operações na garganta. Estou aqui, curado, vivo. E eu vou cantar agora!, declarou durante o evento.

E ele agitou todo o público com seu talento! A banda foi ovacionada por todo o público que estava lá. As músicas foram cantadas a plenos pulmões, afinal, todas as canções são um tesouro nacional, né?

E foi com a energia lá no alto que os Titãs encerram o segundo dia do festival musical que acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Ah, e ainda teve uma participação especial de Alice, filha de Marcelo Fromer!