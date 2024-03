Após ser internado às pressas, Renato Machado atualiza estado de saúde

Logo depois de ser internado às pressas na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, o jornalista Renato Machado, de 81 anos de idade, usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde no último sábado, dia 23.

No Instagram, ele tranquilizou os seguidores:

Aos amigos e familiares, venho comunicar que, sim, estou internado, mas estou bem! Estou no hospital sim, mas apenas passando por exames. Está tudo sob controle e, assim que possível, volto aqui para dar notícias.

Vale lembrar que, em 2009, o jornalista implantou nove pontes de safena no coração, e, desde então, vem fazendo acompanhamento clínico.