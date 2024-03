Supla faz show no Lollapalooza 2024 e recebe apoio da namorada

Com o característico cabelo espetado, o figurino caprichado e a habitual energia, Supla levou o rock 'n' roll ao Lollapalooza 2024 no último sábado, dia 23. O cantor se apresentou no palco do festival de música e estava muito bem acompanhado, viu.

O pai de Supla, o político Eduardo Suplicy, acompanhou de pertinho a apresentação do cantor, diretamente dos bastidores do palco, chegando até a ser ovacionado pela plateia do filho.

Supla também contou com o apoio da namorada, Nathalia Mastrobiso. Assim que o cantor saiu do palco, ele trocou o look e se encontrou com a amada para curtir os outros shows do evento.