Laura Pausini lamenta 'falta de contato' por conta da tecnologia após pandemia

No Altas Horas de hoje, sábado, 23, Serginho Groisman fez uma homenagem à cantora italiana Laura Pausini ao lado de dois convidados: Sandy e Tiago Iorc.

Durante a conversa, Laura comentou: "Depois da pandemia, para mim, muitas coisas mudaram. Antes, eu viajava muito para os países fora da Itália. Depois, quando saiu meu novo disco, todo mundo fazia entrevista no Zoom aplicativo de chamada por vídeo, essas coisas... Eu precisava de 'contato'."

"Uma coisa que precisamos também ensinar para as crianças, que agora estão crescendo com a tecnologia. Algumas coisas da tecnologia são muito boas, mas falta o contato, abraçar, olhar olho no olho, é outra coisa", continuou Pausini.

Tiago Iorc interpretou Durar (Uma Vida Com Você), sua parceria com a italiana, enquanto Sandy cantou Inesquecível/Incancellabile, versão que fez sucesso há algumas décadas nas rádios brasileiros. Laura Pausini ainda apresentará um de seus novos trabalhos, a música Il Primo Passo Sulla Luna.