Palavra do Leitor - 24 de março de 2024

Enel

É revoltante, é um absurdo. Se depender da Enel, vamos voltar à Idade da Pedra, onde se comia carne crua e se tomava banho com água fria. No domingo (18), ficamos sem força metade do dia. Disseram que era um reparo de emergência e tivemos que engolir o sapo. No entanto, no dia 22 a falha se repetiu e ficamos da tarde até o fim da noite às escuras. Empresa irresponsável e incompetente, com atendentes despreparados, batendo cabeça e dando previsões de retorno que nunca se concretizam. A Enel não está preparada para atender uma demanda como a da Região Metropolitana. São falhas infantis e gritantes que causam revolta e desespero, uma vez que os moradores pagam um absurdo por um serviço falho e inexplicavelmente sofrível. É preciso cassar a concessão de serviço e procurar uma companhia que possa suprir as exigências de uma população de todas essas cidades. A Enel teve sua chance e provou ser amadora e despreparada. Quem sai ganhando com tudo isso são os comerciantes de velas. É um absurdo o descaso com que a Enel trata os moradores.

William Borges - Santo André





‘Saidinhas’

“Fim da ‘saidinha’ temporária é aprovada e vai à sanção de Lula” (Política, dia 21). Ufa... Finalmente uma boa notícia vinda de Brasília, não do Executivo, mas sim do Congresso, que, finalmente, aprovou a extinção das saidinhas temporárias de presos em feriados, sete vezes ao ano e 35 dias no período. O texto aprovado agora vai para sanção do presidente “L” e prevê apenas saídas para cursar ensino profissionalizante, médio ou superior. Foi aprovado também que quem comete crime hediondo, violento ou com grave ameaça a vítima não poderá realizar trabalho externo sem vigilância direta. Embora “L” e seu ministro da Justiça, Lewandowski, sejam contrários ao PL aprovado, ficará muito mal para o presidente vetar esta lei que vai ao encontro dos anseios da sociedade. Acredito que não terá coragem de se arriscar. Este pode ser o pontapé inicial para o endurecimento das leis para criminosos no País. Falta agora mexer na progressão de pena do regime fechado para o semiaberto, que é uma vergonha, pois o condenado cumprindo apenas 1/6 da pena (só no Brasil mesmo), já pode pleitear mudança do regime fechado para o semiaberto, aquele onde o preso fica fora de dia e retorna à noite para dormir. Também condenados entre quatro e oito anos, dependendo da situação, podem começar a cumprir pena no regime semiaberto. Muita impunidade, muita moleza e fica muito barato cometer um crime. Tem mais, a maioria dos crimes não são elucidados/punidos no Brasil. Por isso a criminalidade só aumenta a cada dia.

Mauri Fontes - Santo André

Justiça

Achei muito estranho esse caso. Jogador brasileiro cometeu crime na Itália e foi condenado pelo tribunal de lá. Como não estava lá, não cumpriu a pena. Agora o STJ brasileiro, atendendo a solicitação da Justiça italiana, informa que o jogador vai cumprir a pena aqui. Outro cidadão brasileiro foi condenado pela Justiça de Curitiba e o nosso STF informa que a condenação não é válida, porque os crimes foram cometidos em outro Estado. Que dizer que se o crime cometido for em outro país, a condenação é aceita, mas no Brasil ela só é válida no mesmo Estado?

Vanderlei Retondo - Santo André