Estelionato eleitoral

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), gosta bastante de falar – mas não exibe o mesmo talento na hora de trabalhar para cumprir os compromissos que assume verbalmente. Em agosto de 2022, ao iniciar a implantação do Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural no Jardim Promissão, o petista prometeu inaugurar o espaço em fevereiro de 2024 – mês passado. Todavia, reportagem apurada e escrita pelo jornalista Artur Rodrigues e publicada nesta edição do Diário, mostra que o andamento das obras segue a passos lentos e apenas recentemente superou a metade do cronograma. Enquanto isso, a população que se vire para enfrentar as consequências do atraso.

Com a maior desfaçatez, o governo Filippi argumenta que descumpriu o prazo de entrega porque, no decorrer da execução, deparou-se com “desafios do ponto de vista de engenharia e arquitetônico”. É assustador. Ao dizer isso, o prefeito confessa que seu governo tem falhas gravíssimas de planejamento. Iniciar projeto orçado em R$ 138 milhões sem antes saber exatamente quais os percalços que deverão ser encarados, e vencidos, tangencia a irresponsabilidade. Talvez isso explique as dificuldades que a Prefeitura está enfrentando na prestação de serviços públicos e para honrar compromissos financeiros com fornecedores. Trabalhar sem parâmetros, métodos e previsibilidade é demasiado arriscado.

Se Filippi trata com tamanho desprezo a obra que ele mesmo diz que é a sua vitrine administrativa, imagine-se então o que está ocorrendo em setores menos propensos aos holofotes. Não é à toa que a cidade virou fonte de insatisfação dos moradores. Não há uma única área que esteja imune a reclamações, inclusive a saúde, como ficou patente dia desses com a falta de pediatras no Pronto-Socorro Central. Certamente são esses descasos vistos na manutenção e na execução de projetos importantes à comunidade, como o Quarteirão da Educação, que levam o presidente da SPObras e pré-candidato do MDB à Prefeitura, Taka Yamauchi, a dizer que os diademenses são vítimas de estelionato eleitoral.