Lollapalooza 2024: Marcelo aparece no palco do 30 Seconds to Mars e toca com Jared Leto

Marcelo, jogador do Fluminense e conhecido por suas passagens pela seleção brasileira, surpreendeu o público ao aparecer no palco do show do 30 Seconds To Mars neste sábado, 23, durante o 2.º dia do festival Lollapalooza Brasil 2024, em São Paulo.

Ao lado do vocalista Jared Leto, ele trouxe baquetas e se arriscou na percussão com os rockeiros. "Vocês têm que prometer que vão ficar malucos hoje", disse, traduzindo fala do músico.

O perfil oficial do Lollapalooza Brasil no Twitter brincou com o momento: "Marcelo no palco com 30 Seconds to Mars. Formado na Escola Ronaldinho Gaúcho de Rolê Aleatório". O perfil do Multishow, que transmite o festival, também publicou vídeos do momento.