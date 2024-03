Cachorrão perde invencibilidade na A3 e pega Sertãozinho no mata-mata

Com gol tomado aos 43 minutos do segundo tempo, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o EC São Bernardo perdeu na tarde deste sábado (23) o jogo para o Bragantino II e a invencibilidade de 14 jogos no Campeonato Paulista da Série A3. Oponentes já estavam classificados às quartas de final.

O único gol do confronto foi marcado por Kawe. A derrota manteve São Bernardo na vice-liderança, com 30 pontos. Na próxima fase, mata-mata, o Cachorrão enfrenta Sertãozinho, que acumulou 21 e se classificou em sétimo. Por ter realizado melhor campanha que o adversário, clube do Grande ABC faz o jogo decisivo em casa. Datas e locais serão definidos na próxima semana pela FPF (Federação Paulista de Futebol).