Evento de aniversário da represa Billings acontece nesta quarta-feira

Diadema vai sediar no Teatro Clara Nunes, a partir das 14h na quarta-feira (27), evento em comemoração ao aniversário da represa Billings, que completa 99 anos de criação nesta data. A atividade é organizada pelo Subcomitê Billings Tamanduateí, que reúne representantes dos sete municípios do Grande ABCD, de São Paulo, de universidades e da sociedade civil.

O coordenador do Subcomitê, o advogado e ambientalista Virgílio Alcides de Farias, explica que o evento é uma oportunidade de discutir sobre a atual situação da represa Billings, um dos mais importantes mananciais e fonte prioritária de água potável para o abastecimento público da Grande São Paulo. “A urgência de hoje, como tem sido há muitos anos, é conter ocupações irregulares e clandestinas, coletar e tratar os esgotos gerados na bacia Billings. Esperamos que possamos começar, nesse evento, a discussão e as práticas que vão fazer com que a represa esteja menos poluída quando completar 100 anos, em 2025”, relatou.

Assistente da Secretaria de Governo de Diadema e representante da prefeitura no Subcomitê, Ricardo Perez vai apresentar no evento o Plano de Preservação Ambiental e Inserção Social para a região Sul da cidade. Uma série de ações e intervenções que projetam para a região a criação de uma agrofloresta para produção agrícola, de horta comunitária com objetivo de comercialização, implementação de uma fábrica de beneficiamento dos produtos cultivados, um entreposto comercial para a venda desses produtos, a criação de uma escola de vela, entre outras iniciativas.

Entre os objetivos do plano estão a preservação e recuperação de remanescentes da vegetação, nascentes e cursos d’água; participação da população na escolha, definição, implementação e manutenção das atividades sustentáveis propostas; inibição de possíveis vetores de ocupação através de uso sustentável dos recursos; incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico em parceria com instituições e universidades; criação de estratégias para desenvolvimento local e renda à população inserida no projeto através de bioeconomia e ecoturismo; mitigação dos gases de efeito estufa para contribuição no cumprimento de metas nacionais junto ao acordo de Paris.

Confira a programação completa do evento (sujeita a alterações):

14h

Abertura

Apresentação cultural da Lira Musical de Diadema

Coordenação do Subcomitê Billings-Tamanduateí e Diretoria do CBH-AT

14h30

Situação dos mananciais e reservatório Billings/Legislação – com Virgílio Farias – Movimento em Defesa da Vida

14h50

Relatório da qualidade das águas na Billings – com Marta Marcondes – Universidade São Caetano do Sul

15h10

Projeto de restauração náutica do riacho Grota Funda da Frente

Ambiental Viva a Billings – com Luís Felipe Xavier – Universidade São Caetano do Sul

15h30

Projetos referentes a usos sustentáveis nas áreas de mananciais de Diadema – com Ricardo Perez – Prefeitura de Diadema

15h50

Estudos e trabalhos realizados na região da Billings – com Roseli Benassi – Universidade Federal do ABC

16h10

Coffee break

Companhia de Dança de Diadema

16h30

Implantação do plano de sinalização da APRM-Billings – com Livia Stefania Rosseto – Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

16h50

Investimentos do FEHIDRO na Billings – com Beatriz Vilera – FABHAT (Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê)

17h10

Atividades do Grupo de Fiscalização Integrada da Billings -GFI-B – com Renato Nunes – SEMIL (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) / GFI-B (Grupo de Fiscalização Integrada – Billings)

17h30

Saúde da Billings: Integrando pesca e peixes – com Juliana Azevedo – Universidade Federal do Estado de São Paulo

18h

Encerramento – com Virgílio Farias – Movimento em Defesa da Vida