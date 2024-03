Irlanda desperdiça pênalti e fica no empate sem gols com a seleção da Bélgica

Em um jogo de muitas transpiração e pouca criatividade, a Irlanda enfrentou a Bélgica e ficou no empate de 0 a 0 neste sábado, em Dublin, na capital irlandesa. No lance mais decisivo do confronto os donos da casa desperdiçaram a chance da vitória ao perder um pênalti.

Os belgas vinham de seis vitórias consecutivas sobre Estônia, Azerbaijão e Áustria - venceu cada seleção duas vezes, respectivamente -, e agora dá sequência ao seu planejamento encarando a Inglaterra na próxima terça.

Logo aos 2 minutos, Ogbene recebeu bom passe, mas pecou na finalização e perdeu grande chance de fazer 1 a 0 na Bélgica. A Irlanda perdeu a única chance clara do primeiro tempo aos 28 minutos, com um pênalti perdido por Ferguson. Ele bateu a cobrança no meio, e o goleiro Sels brilhou e salvou a Bélgica.

O segundo tempo não foi muito diferente do primeiro, com muita disputa no meio de campo, além de demasiadas faltas, a Irlanda não conseguiu ameaçar os visitantes. Mesmo com mais posse de bola, a equipe da casa teve poucos lances de perigo.

Em fase de reformulação, a Bélgica aproveitou o amistoso para testar novos jogadores. O zagueiro Wout Faes e os atacantes Dodi Lukabakio, Jeremy Doku e Leandro Trossard começam a ganhar espaço na equipe nacional. O experiente Lukaku começou o jogo no banco. Como remanescentes da velha geralção Koen Casteels, Youri Tielemans e Michy Batshuayi seguem fazendo parte do grupo.