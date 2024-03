Kate Middleton já doou cabelos para crianças com câncer antes de descobrir diagnóstico

Após anunciar que está com câncer na sexta-feira, dia 22, Kate Middleton, de 42 anos, já fez uma doação de cabelos para jovens que têm a doença, na Inglaterra. Segundo o DailyMail, em 2018, a esposa do príncipe William, de 41 anos, chegou a cortar dezoito centímetros de seu próprio cabelo para doá-lo à Little Princess Trust, instituição de caridade que fabrica perucas realistas para crianças que perderam cabelos devido ao tratamento do câncer.

Kate anunciou em um vídeo emocionante que seu diagnóstico foi um grande choque. Ela ainda revelou que está em tratamento preventivo de quimioterapia.

A princesa, cujo câncer só foi descoberto após uma cirurgia abdominal em janeiro, explicou que ainda não sabia da doença quando foi operada. Há anos, Middleton apoia diversas instituições de caridade contra a doença