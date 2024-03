Lollapalooza 2024: Show de MC Luanna atrasa e é encerrado antes do previsto

O show da cantora MC Luanna, na tarde deste sábado, 23, no festival Lollapalooza, foi encerrada no meio da apresentação. A artista entrou cerca de 25 minutos atrasada no palco e disse, antes de sair, que o fim precoce do show era motivado por "problemas técnicos do próprio festival".

O Estadão entrou em contato com as assessoria do Lollapalooza e de Luanna para entender a situação, mas não teve retorno até o momento.

O show da MC, de músicas como Karma e Meio Pá, estava programado para começar 13h50 no Palco Samsung Galaxy, mas só teve início por volta das 14h15.

Ela ainda contou com a participação especial da rapper Duquesa, com quem canta a música 99 Problemas, logo antes de encerrar a apresentação. A plateia, modesta, mas animada, entoou gritos de "Luanna, Luanna, Luanna".

A apresentação de MC Luanna antecedeu a de Manu Gavassi, que entrou minutos depois, por volta de 14h40, no Palco Alternativo. As duas estruturas ficam muito próximas uma da outra, de forma que o som de um show atrapalharia o outro.