Filho de Ivete Sangalo declara torcida para Davi no BBB24: Nosso campeão

Ivete Sangalo agitou a madrugada deste sábado, dia 23, dentro do BBB24 e quem estava acompanhando tudo de pertinho era o filho mais velho da cantora, Marcelo Cady. Horas depois da festa, quando o perfil oficial de Davi começou a postar registros da noite, o jovem decidiu ir à sessão de comentários e declarar seu apoio ao motorista de aplicativo.

Marcelo foi rápido e prático com suas palavras, mas deixou bem claro que está torcendo pela vitória do baiano na atual temporada do reality show.

Brabo demais. Nosso campeão!

Quem também mostrou estar do lado de Davi foi Carolina Dieckmann, que escreveu:

Que coisa mais linda Davi e Ivete juntos.