Em noite de abertura da 2º Entoada Nordestina, Frank Aguiar agita palco Ariano Suassuna

Em noite de abertura da 2º Entoada Nordestina de Ribeirão Pires, nesta sexta-feira (22), o Complexo Ayrton Senna recebeu visitantes que curtiram tanto a diversificada gastronomia do nordeste, como também o show do “Cãozinho dos Teclados”, o forrozeiro Frank Aguiar, que embalou o público com sucessos da carreira como “Morango do Nordeste”, “Esperando na Janela” e “Deus me Proteja”.

Frank Aguiar também foi atração na primeira Entoada Nordestina de Ribeirão Pires e o forrozeiro falou do sentimento de cantar novamente na Estância . “É motivo de muita alegria e satisfação estar de volta. Uma cidade querida que me identifico muito”, disse o cantor.

Mesmo embaixo de chuva, a sergipana Elenildes dos Santos, 54 anos, moradora da Estância Noblesse, curtiu o show do “Cãozinho dos Teclados” e falou do sentimento que a festa representa ao trazer um pedaço do nordeste. “Acompanho o Frank Aguiar há mais de 20 anos e estou muito emocionada. Como nordestina é um sentimento muito gratificante ter um pedaço da cultura de onde nasci aqui em Ribeirão Pires”, disse Elenildes

O festejo homenageia Ariano Suassuna, paraibano, escritor e símbolo da cultura nordestina, que desenvolveu obras como O Auto da Compadecida e Uma Mulher Vestida de Sol.

“A gastronomia cresceu em qualidade em relação à primeira edição, assim como a programação cultural. Buscamos sempre inovar no formato, democratizar o acesso à arte, ampliar as oportunidades para empreendedores e artistas locais e fomentar o turismo de nossa Estância”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Com 25 chalés gastronômicos, a Entoada Nordestina apresenta cardápio com variedades como Baião de Dois, Acarajé, Vatapá, Cuscuz e muito mais. Opções de artesanato também são atrativos da festa, com mais de 20 barracas com diversos estilos de arte.

A festa segue neste fim de semana, das 12h às 22h, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro). No sábado (23), o público curtirá Chambinho do Acordeon, às 20h. No domingo, Chico César e Geraldo Azevedo apresentam o show “Violivoz”.

A programação também conta com atrações infantis, com teatros típicos do nordeste. “Miguel dos Porcos, uma Lenda do Cariri”, uma peça de Cecília Castro e Grupo Porandubas de Teatro, se apresenta às 14h. Em seguida, às 15h, o “Teatro de Mamulengo”, protagonizado pela CIA ABC Dionísio. Ambas apresentações acontecem sábado (23) e domingo (24).

Importante destacar que a área gastronômica é coberta. A entrada é solidária - doação voluntária de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração pet na entrada do evento.