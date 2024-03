Ivete Sangalo manda beijo para ex-esposa de Lucas Buda, do BBB24, e alfineta: - Sou mais você

Ivete Sangalo invadiu a casa do BBB24 na madrugada deste sábado, dia 23, e agitou a noite dos brothers durante a festa. Mas é claro que não podia faltar uma visitinha na casa mais vigiada do Brasil, né?

Os confinados levaram Veveta para conhecer cada cantinho do espaço e pediram que a cantora enviasse várias mensagens para familiares e amigos que estão fora do programa. Enquanto acenava para as câmeras, a artista deu uma alfinetada em Lucas Buda.

Acontece que Ivete mandou um beijo para Camila, ex-esposa do professor de capoeira. Vale lembrar que Lucas já protagonizou diferentes momentos de flerte e intimidade com Pitel, mesmo ainda sendo casado.

- Camila, um beijo. Arrase. Sou mais você!

O brother parece não ter notado a alfinetada que tomou, uma vez que seguiu sorrindo e também aproveitou para mandar um beijo para a esposa - que ele ainda não sabe que já é ex.