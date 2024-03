Com câncer, Rei Charles III teria recebido diagnóstico de dois anos de vida

No início de 2024 foi informado que Rei Charles III foi diagnosticado com câncer. A doença foi descoberta durante uma cirurgia após o aumento no tamanho da próstata, por isso acredita-se que o monarca esteja em tratamento para a enfermidade na região. Porém, segundo a revista In Touch, na verdade, o pai de Príncipe William e Príncipe Harry enfrenta um câncer pancreático.

Uma fonte teria informado que Rei Charles recebeu um diagnóstico bastante delicado após o procedimento. Os médicos teriam informado que ele tem a expectativa de vida de apenas dois anos.

- Muitos acreditam que o câncer de Charles é pior do que parece. Mesmo antes do diagnóstico, havia preocupações com sua saúde.

Outra fonte revelou que o rei estaria mantendo tudo em segredo para evitar causar maior alarde na mídia e entre os súditos. Vale lembrar que os detalhes sobre a saúde de Charles estão sendo mantidos em segredo pelo Palácio de Buckingham.

- Charles está mantendo algumas aparências, não apenas para esmagar as teorias da conspiração selvagens e os falsos relatos de sua morte, mas para garantir para as pessoas que ele ainda é capaz de cumprir seus deveres como rei.

Também à revista, uma fonte do Palácio de Kensington teria dito que a situação de Rei Charles é muito pior do que o que aparenta.

- Seu câncer está ele comendo vivo. Ele está muito frágil. A situação é desesperadora. O Rei Charles está muito mais doente do que o Palácio deixa transparecer e simplesmente não está à altura da tarefa de administrar sua família rebelde, os interesses comerciais da coroa e de cumprir os deveres diários da monarquia.

Vale lembrar que recentemente a Rainha Camilla informou que o seu marido estava bem e em tratamento contra a doença, mas seguiria afastado de suas atividades reais.