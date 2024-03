Fausto Silva segue fazendo hemodiálise pois rim transplantado ainda não funcionou

Um passo de cada vez! Apesar de ter realizado o transplante de rim em fevereiro de 2024, Fausto Silva segue fazendo hemodiálise pois o novo órgão ainda não funcionou.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, Faustão segue bem, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos apesar das pequenas complicações.

O paciente Fausto Silva segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em apartamento, após passar por um transplante de rim, realizado no dia 26 de fevereiro. O paciente vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e recuperação da função renal. Está consciente, conversa normalmente e respira sem a ajuda de aparelhos.

Na última sexta-feira, dia 22, rolaram na internet alguns boatos de que o apresentador teria morrido. Em entrevista para Fábia Oliveira, o filho de Fausto, João Guilherme Silva, esclareceu:

Ele está bem. Esperando o transplante fazer o efeito esperado. Mas clinicamente está muito bem.