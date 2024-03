Com jogo 'feio' e recorde, Lakers encerram sequência de 7 derrotas para o Philadelphia 76ers

Com o recorde de 3 pontos de um jogador em uma única temporada pelo time e LeBron James reconhecendo que foi "feio", o Los Angeles Lakers derrotou o Philadelphia 76ers por 101 a 94 na rodada de sexta-feira da NBA. Os Lakers haviam perdido as sete últimas partida contra os rivais. A última vitória havia acontecido em 3 de março de 2020.

Apesar de encerrar a série negativa, foi a pontuação mais baixa dos Lakers desde 3 janeiro. "Foi feio, mas concluímos o trabalho", disse James, que marcou 20 pontos e conseguiu oito rebotes e seis assistências

"Defendemos bem. Isso é importante quando o ataque estava como estava", completou. Após três dias de folga, o time de Los Angeles conseguiu sua sétima vitória em 11 jogos.

Quem comemorou a atuação na vitória foi D'Angelo Russell, que superou o recorde de 3 pontos estabelecido por Nick Van Exel na temporada 1994/1995 ao atingir seu 184º ponto no meio do primeiro quarto. Ele terminou com 14 pontos, sendo quatro de 3 pontos. "É muito bom fazer parte disso", disse Russell. "Esta franquia é uma das mais prestigiadas, então ter meu nome nela é mais gratificante", completou. Outro destaque do time foi o "double-double" de Anthony Davis (23 pontos e 19 rebotes).

A disputa continua grande no topo da classificação da Conferência Oeste após a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Cleveland Cavaliers por 104 a 91. O Minnesota igualou seu aproveitamento em 70 jogos na história da franquia e já somam o maior número de vitórias em 20 temporadas (48). O time está em terceiro lugar na Conferência, atrás do Oklahoma City Thunder (49 vitórias e 20 derrotas) e do Denver Nuggets (49 e 21).

Os destaques do Minnesota Timberwolves foram Mike Conley com 21 pontos, Naz Reid com 18 e Anthony Edwards, com 16 pontos e 13 rebotes. "Conseguimos fazer a bola andar", disse Conley. O time jogou novamente desfalcado de Karl-Anthony Towns, que se recupera de um menisco rompido no joelho esquerdo.

Líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder fez "o suficiente para vencer" o Toronto Raptors por 123 a 103. As palavras são de Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 23 pontos na partida. "Fizemos o suficente para vencer", afirmou ele. "Não éramos a melhor versão de nós mesmos nesta noite", completou.

Segundo maior pontuador da NBA, atrás de Luka Doncic, do Dallas, o canadense Gilgeous-Alexander disse que gosta de jogar perto de casa. Toronto fica a cerca de 64 km de Hamilton. "É sempre divertido", afirmou. "Eu cresci vindo aos jogos aqui. É sempre surreal. Ter meus amigos e familiares aqui no meio é ainda mais especial."

O Toronto Raptors vive sua mais longa sequência de derrotas (9). O time jogou desfalcado de sete jogadores, incluindo os cinco titulares habituais. O armador Gray Trent Jr ficou fora do confronto minutos pouco antes do início com dores na região lombar.

Confira os resultados desta sexta:

Detroit Pistons 102x129 Boston Celtics

Toronto Raptors 103x123 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 88x111 New Orleans

Minnesota Timberwolves 104x91 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 97x99 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 111x123 Indian Pacers

Portland Trail Blazers 117x125 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 101x94 Philadelphia 76ers

Acompanhe os jogos deste sábado:

New York Knicks x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Carlotte Hornets

Washington Wizards x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Boston Celtics

Houston Rockets x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets