Ivete Sangalo se joga no meio dos brothers e pede para ser derrubada por Beatriz durante festa no BBB24

Mais uma semana, mais uma liderança, mais uma festa! Durante a madrugada deste sábado, dia 23, os brothers curtiram muita música, comida e dança com show de Ivete Sangalo. É isso mesmo, a Veveta assumiu o controle do palco do BBB24 e foi recebida com muitos gritos e abraços.

Acostumada a se jogar no meio do público, dessa vez não foi diferente. Veveta desceu do palco e se divertiu com os brothers no meio da pista de dança. Durante uma das músicas, a cantora disparou para Beatriz:

- Eu senti falta de você me derrubar. Me derrube.

A sister realizou o pedido da artista e as duas foram para o chão dando risada. Bia ainda deu vários beijos no rosto de Ivete que levantou e disse que estava tudo bem.

Vale lembrar que a sister recebeu punição gravíssima depois que Sabrina Sato visitou a casa e acabou sendo derrubada pela vendedora. Bia também chegou a assustar Deborah Secco durante a invasão à casa mais vigiada do Brasil.

E rolou beijão entre MC Bin Laden e Giovanna a pedido de Ivete! A cantora não se aguentou e bancou o cupido para o ex-casal. Quem consegue falar não para Veveta, hein?!

O funkeiro e a líder da semana deram um belo beijão na frente do todos os brothers, contrariando o posicionamento anterior de Giovanna, que disse que não voltaria a beijar o ex-companheiro.