Charge - 23 de março de 2024

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC decretou estado de emergência contra a dengue a partir deste sábado (23). Com o decreto, será facilitado o acesso a verbas do Ministério da Saúde para combater a doença, além de intensificações nas ações já realizadas nas cidades. Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires aderiram à norma, já Rio Grande da Serra optou por aguardar devido à baixa incidência na cidade.