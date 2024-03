Primeiro show de Blink-182 no Brasil é marcado por choro de Tom DeLonge e Travis Barker enrolado na bandeira

Não é uma miragem, eles vieram mesmo! Contrariando todas as suspeitas de cancelamento, Blink-182 finalmente se apresentou no Brasil pela primeira vez na história da banda. Apesar de ter sido criada em 1992, o trio nunca havia tocado em solo brasileiro até a última sexta-feira, dia 22, quando cantou no primeiro dia do Lollapalooza 2024, um ano após cancelar o show que faria na última edição do festival

Logo depois de apresentar o repertório, que incluía as clássica All The Small Things, Whats My Age Again e I Miss You, o cantor Tom DeLonge se impressionou com o carinho dos fãs brasileiros e caiu no choro. Visivelmente emocionado, ele acenou para o público, mandou beijos e agradeceu o amor.

Já o baterista Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, se enrolou na bandeira brasileira dispersando todos os rumores de que, supostamente, não gostava do Brasil e, por isso, vivia arrumando desculpas para cancelar shows por aqui.

Ao ver a banda sendo ovacionada, Mark Hoppus, por sua vez, não perdeu a oportunidade de brincar:

- Blink-182 é melhor que os Beatles. Quem diabos foram os Beatles?