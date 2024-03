Cachorrão terá time misto hoje no duelo contra o Bragantino II

Já classificado para as oitavas de final do Paulista A3, o EC São Bernardo enfrenta hoje o Bragantino II, às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, com entrada gratuita. Com medo de perder jogadores para a próxima fase, (alguns estão pendurados com cartões amarelos), o técnico Renato Peixe deve escalar uma equipe mista.

O Cachorrão tem 30 pontos e é o vice-líder da competição. Caso vença hoje e o líder Votuporanguense tropece, o time da região pode terminar na liderança, o que garantirá mando de campo no jogo de volta dos mata-matas até a final.