Com protestos das torcidas, São Caetano se despede da A3

As três torcidas organizadas do São Caetano (Gladiadores, Comando Azul e Bengala Azul) prometem fazer uma manifestação durante a partida de hoje contra o Sertãozinho, às 15h, no Anacleto Campanella. Os torcedores mandaram confeccionar uma série de faixas que serão expostas no estádio para mostrar a derrocada do clube em um período de 20 anos.

O Azulão, que vai disputar a Série A4 em 2025, se despede hoje com Guilherme Macuglia no comando. Rogério Zimmermann foi demitido na quinta-feira, após confirmação do rebaixamento do time.