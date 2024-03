Sabesp registra lucro líquido de R$ 1,186 bilhão no 4º trimestre

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,186 bilhão, o que representa um avanço de 84,7% ante o apurado no mesmo intervalo do ano anterior. No ano de 2023, o lucro somou R$ 3,523 bilhões, montante 12,9% maior que o apurado em 2022.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado somou R$ 2,964 bilhões nos últimos três meses de 2023, alta de 72,3% na comparação anual. Em 2023, o Ebitda foi de R$ 9,634 bilhões, um crescimento de 35,9% ante 2022.

A receita operacional líquida cresceu 22,4% de outubro a dezembro ante um ano, para R$ 7,262 bilhões. No ano de 2023, a receita totalizou R$ 25,568 bilhões, montante 15,9% maior que o registro no ano de 2022.

Em seu release de resultados, a empresa destaca que no ano passado, a receita operacional bruta relacionada à prestação de serviços de saneamento, a qual não considera a receita de construção, atingiu R$ 21,510 bilhões, com aumento de 15,5% ante 2022, impactadas pelo reajuste tarifário de 12,8% desde maio de 2022; reajuste tarifário de 9,6% desde maio de 2023; aumento de 3,0% no volume faturado total; e aumento na tarifa média por conta do maior aumento do volume faturado na categoria não residencial.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 1,588 bilhão em 2023, ante resultado também negativo de R$ 372,4 milhões do ano anterior.

A Sabesp está em processo de privatização. Projeto do governador Tarcísio de Freitas foi aprovado pelos deputados no ano passado.

No Grande ABC, Moradores de cinco das sete cidades abastecidas pela empresa veem com ressalvas a privatização. Em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá e Rio Grande da Serra, a maioria dos moradores se posicionou contra a provatização, segundo pesquisa do ABC Dados, publicada em janeiro.