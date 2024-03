Botaro reafirma lealdade a Paulo Serra e sepulta apoio a não governista

O vereador de Santo André Pedrinho Botaro (PSDB), ex-secretário de Assuntos Governamentais, um dos nomes cotados dentro dos quadros governistas para a sucessão municipal, demonstra lealdade ao grupo do prefeito Paulo Serra (PSDB) e sepulta qualquer possibilidade de compor com nomes da oposição. “Vamos juntos ao lado do prefeito Paulo Serra e do time que tem trabalho por toda a cidade”, frisou. O tucano estaria sendo cortejado para compor na chapa encabeçada pelo vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), que recentemente anunciou sua pré-candidatura e se tornou persona non grata no Paço.

Apesar de rechaçar qualquer possibilidade de deixar a base, Botaro reitera a intenção de ganhar as bênçãos do chefe do Executivo e ser o escolhido para a disputa majoritária. “Me sinto preparado para essa sucessão”, destacou, ao Diário, evidenciando sua trajetória política. “Ajudei o prefeito Paulo Serra a fazer uma Santo André que sempre sonhamos, sei tudo o que conquistamos, eu estava lá como líder do governo, duas vezes presidente da Câmara e depois secretário de Ações Governamentais”, discorreu. Outro ponto colocado na mesa pelo tucano para validar seu nome foi a votação conquistada no pleito de 2020. Na ocasião, Pedrinho Botaro recebeu 5.713 votos, garantindo a ele a maior votação da cidade entre os vereadores.

Sondado também por outros grupos políticos para ser protagonista, o vereador demonstra tranquilidade ao falar do assunto e provoca Zacarias. "Outras chapas me procuraram para dobrar, inclusive, como protagonista. Para estes grupos políticos sou pessoa de confiança e sabem que o combinado será cumprido", alfinetou.

Sobre a possibilidade de não ser o escolhido do grupo governista, Botaro minimiza e diz que aceitará a decisão por entender a importância do projeto de cidade.