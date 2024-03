De olho em renovação, Progressistas anuncia apoio a Alex Manente

O Progressistas de São Bernardo vai anunciar na noite de 1º de abril, durante a solenidade de inauguração da sede do diretório municipal em São Bernardo, na Vila Marlene, sua adesão à pré-candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura nas eleições de outubro. O partido também entra na disputa, com PL e PSC, para indicar o nome do vice da chapa.

“São Bernardo precisa respirar novos ares. Temos de superar a velha guarda, o passado, e nós, do Progressistas, queremos contribuir com este olhar para o futuro”, afirma o presidente municipal do partido, o empresário Yuri Bechelli, 46 anos. Em entrevista ao Diário, ele declara que, entre os pré-candidatos, o nome de Alex é que melhor reflete o momento do reestruturação da sigla que comanda.

“O Alex Manente tem histórico de bons serviços prestados a São Bernardo e à região. Trata-se de político antenado com as novas tecnologias, que serão essenciais para reverter a perda de indústrias que a cidade vem sofrendo nos últimos anos, e já está mais do que testado nas urnas”, afirma Bechelli, citando as viagens recentes que o deputado federal fez a países da Ásia em busca de ideias e investimentos.

Yuti Bechelli assegura que o apoio à pré-candidatura de Alex Manente ao Paço não está condicionada a nenhuma contrapartida. No entanto, ele adianta que vai entrar na disputa para indicar o nome do concorrente a vice-prefeito, que hoje está entre os vereadores Paulo Chuchu (PL) e Julinho Fuzari (PSC).

“Sei que existem outros nomes muito interessantes na briga por este posto, mas nós também vamos ter alternativas de peso”, declara Bechelli. Como exemplo, cita Alex Mognon, vereador licenciado e atual secretário de Esportes e Lazer, cuja filiação ao Progressistas já estaria apalavrada – a ficha será assinada no evento programado para 1º de abril.

Hoje o partido tem dois vereadores em São Bernardo, mas deve perder um deles até o fim da janela partidária, que se fecha em 5 de abril. Ivan Silva, líder do governo Orlando Morando (PSDB) na Câmara, já anunciou que deixará a legenda caso os planos da sigla sejam divergentes daquele do tucano, que ainda não decidiu o nome governista à sucessão. O outro legislador é Netinho Rodrigues.

A estimativa de Bechelli é eleger três vereadores pelo partido no pleito de 6 de outubro. Há 28 cadeiras em disputa. O próprio empresário diz que vai ser um dos pré-candidatos. “Nunca me interessei por política, mas, nos últimos tempos, observando o cenário da cidade, vi que posso colaborar para melhorar as condições de vida da população”, conta.

DIRETÓRIO

A cerimônia de inauguração da sede do Diretório do Progressistas em São Bernardo, que funcionará no número 134 da Rua Augusto Frederico Schimidt, está marcada para começar às 18h do dia 1º. Entre as personalidades que confirmaram presença está o deputado federal Mauricio Neves, presidente da agremiação no Estado de São Paulo – embora hoje more na Capital, o líder paulista da sigla nasceu em São Caetano.