Show de Fletcher no Lollapalooza: alegria, flerte e até 'Parabéns a Você' do público

A cantora Fletcher fez um show badalado no fim de tarde do primeiro dia do Lollapalooza 2024, nesta sexta, 22. Feliz, a americana foi bem recebida pelo público brasileiro, comemorou seu aniversário no palco, e celebrou o novo disco, In Search Of The Antidote, lançado hoje.

À vontade no palco, Fletcher embalou hits como girls, girls, girls - em um medley com I Kissed A Girl, sucesso de Katy Perry -, Undrunk e Bitter, além de músicas do novo trabalho, como as faixas Doing Better e Lead Me On.

Em determinado momento do show, a americana disse que desceria do palco para dar um beijo em alguém da plateia, agitando a multidão. Ela então pede um segundo para respirar, agacha e diz que não cantava assim havia sete meses.

Durante a performance, Fletcher comentou que precisou curar algumas coisas em seu corpo. Em setembro do ano passado, ela foi diagnosticada com doença de Lyme e adiou o braço de sua turnê que passaria pela Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Causada por uma bactéria e transmitida por carrapatos, a doença causa dores no corpo, fadiga e febre.

Depois de respirar e cantar, ela desceu do palco de sorriso aberto. Cantou com seus fãs e arrancou mais gritos do que Luísa Sonza, que subiu ao palco um pouco antes dela, e conversou bastante com o público.

Na última terça-feira, 19, a cantora completou 30 anos. "Essa é a minha festa de aniversário", disse, ganhando um Parabéns pra você cantado pelo público. Sorrindo para a plateia, ela disse: "Amo vocês. Amo muito vocês."

"Quando eu pensei que estaria do outro lado do mundo cantando as músicas que fiz no meu quarto?", comentou.

Ao fim do show, a americana perguntou se poderia tirar uma foto com o público e fez uma selfie. Antes de sua participação no Lollapalooza, ela se apresentou no Cine Joia, em São Paulo.