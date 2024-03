Harry e Meghan desejam 'saúde e cura' para Kate após diagnóstico de câncer

Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, em curto pronunciamento, desejaram saúde para a princesa de Gales Kate Middleton, que revelou estar com câncer nesta sexta-feira, 22.

"Desejamos saúde e cura para Kate e sua família, e esperamos que eles possam fazer isso de forma privada e em paz", disse o casal no breve pronunciamento.

Kate é casada com William, irmão de Harry e herdeiro da coroa britânica. Depois de passar por uma cirurgia abdominal, em janeiro, e ficar semanas sem ser vista em pública, ela confirmou hoje que está com câncer. A princesa disse que ficou em "choque" com o diagnóstico e admitiu ter passado por momentos difíceis nos últimos meses, mas acrescentou que está bem e "se fortalecendo a cada dia".

A relação de Harry e Meghan com a família real britânica ficou estremecida depois que eles decidiriam abandonar as funções na coroa e se mudar para os Estados Unidos, em 2020. De lá para cá, já acusaram a realeza de ser racista, vazar histórias para a imprensa e mentir para proteger William.

Em entrevistas, livro de memórias e documentário para Netflix, Harry relatou brigas com o irmão e chegou a acusar William de agressão física durante uma discussão envolvendo Meghan.

No mês passado, Harry esteve no Reino Unido para ver o pai, o Rei Charles, que também foi diagnosticado com câncer. E sugeriu, em entrevista que poderia voltar para mais visitas, reconhecendo que problemas de saúde podem aproximar a família.

O rei, por sua vez, se disse orgulhoso da princesa pela coragem, relatou o porta-voz do Palácio de Buckingham. Charles e Kate receberam tratamento ao mesmo tempo em um clínica particular de Londres, ele para próstata aumentada e ela para a cirurgia abdominal.

O monarca afirmou que, depois desse período, "permaneceu em contato mais próximo com sua amada nora durante as últimas semanas". E acrescentou que, junto com a rainha Camilla, vai continuar oferecendo amor e apoio à família durante este momento difícil.

Ainda no Reino Unido, o primeiro-ministro Rishi Sunak disse que seus pensamentos estão com a princesa, o príncipe e seus três filhos, em particular, acrescentando que Kate Middleton tem o amor e suporte do país enquanto se recupera.

"Ela mostrou extrema coragem com seu pronunciamento hoje. Nas últimas semanas, foi sujeita a intenso escrutínio e tratada injustamente por certos setores da mídia e das redes sociais", escreveu referindo-se à especulação em torno de Kate. "Quando se trata de saúde, assim como todo mundo, deve ser proporcionada a ela privacidade para focar no tratamento e estar com a família amada", segue o pronunciamento.