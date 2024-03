Canadá pretende reduzir número de imigrantes temporários no país; veja o que deve mudar

O ministro da Imigração do Canadá disse na quinta-feira, 21, que o país estabelecerá metas para reduzir o número de novos residentes temporários no país. O governo federal planeja diminuir o número de temporários dos atuais 6,2% da população para 5% nos próximos três anos, em uma medida inédita no país, de acordo com o ministro Marc Miller.

O Canadá tem visto um aumento acentuado no número de residentes temporários a cada ano, e o ministro disse no passado que o país se tornou "viciado" em trabalhadores temporários. Assim, o país limitaria a entrada de estudantes internacionais, bem como a trabalhadores estrangeiros e requerentes de asilo. As primeiras metas para essa redução serão definidas em setembro.

De acordo com a BBC, como parte da nova política, autoridades relataram que algumas empresas canadenses terão que reduzir o número de trabalhadores estrangeiros temporários e terão um período menor para comprovar que esses empregos não poderiam ser preenchidos por um residente permanente ou por um cidadão canadense. Haverá, porém, exceções, no caso de trabalhadores de setores da construção e da saúde, que lidam com falta de mão-de-obra no Canadá.

Em janeiro, o país anunciou um limite de dois anos para vistos de estudantes internacionais para aliviar a pressão sobre habitação, cuidados de saúde e outros serviços num momento de imigração recorde. O Canadá cresceu cerca de 1 milhão de pessoas no ano passado, atingindo um recorde de 40 milhões, enquanto muitos canadenses lutam com o aumento do custo de vida, incluindo aluguéis e hipotecas.

"Estamos agora num quadro econômico diferente", disse o ministro do Emprego, Randy Boissonnault.

Miller disse que convocará uma reunião de ministros provinciais, territoriais e federais em maio para discutir como os níveis devem ser definidos. Ele também pediu ao seu departamento que revisse os programas existentes que trazem residentes temporários, de modo a alinhá-los melhor com as necessidades laborais e eliminar abusos no sistema.