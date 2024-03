Litoral de SP registra ventos de até 134km/h; chuvas devem seguir no fim de semana

A Defesa Civil de São Paulo emitiu alertas para expressivos volumes de chuva esperados para essa sexta-feira, 22. O órgão recomenda atenção para possíveis transtornos, em especial no litoral. Na última quinta-feira, 21, a região registrou ventos que chegaram a 134km/h, causando estragos com quedas de árvores e problemas no abastecimento de energia. Não foram registradas vítimas nas ocorrências, mas residências e veículos foram atingidos em cidades litorâneas.

- Santos: registrou a ventania mais forte da região, 134,5km/h. Um total de 25 árvores caíram, levando a interdição de vias e desvio do trânsito na cidade. Os bairros mais afetados foram Vila Mathias, Marapé e Embaré. Uma árvore atingiu um veículo que estava estacionado na Praça Miguel Couto, equipes da Defesa Civil municipal realizam a sinalização e o corte da árvore.

-Bertioga: houve queda de árvores na Rodovia Rio Santos e Mogi Bertioga;

- Peruíbe: 25 árvores caíram na cidade, parte das quedas aconteceram na Rodovia Coronel Rodolpho Pettená;

- Ilhabela: além da queda de árvores, as rajadas de vento provocaram pontos de alagamento. De acordo com a Defesa Civil municipal, houve a queda de uma árvore sobre uma residência, no bairro São Pedro, sem a necessidade de interdição do local. Ainda houve o registro de pontos de alagamento na Avenida São João e Rua Benedito Rosa de Jesus;

- São Sebastião: de acordo com a Defesa Civil municipal, houve uma queda de árvore sobre uma residência no bairro Camburi, o caso não mostrou necessidade de remoção da família. No bairro Boiçucanga, outra árvore atingiu o muro de uma residência. Na Vila Paraíso, uma árvore de grande porte caiu sobre a via, equipes da Defesa Civil municipal realizam a sinalização do local e o corte da árvore.

De acordo com dados divulgados pelo Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), há condições, nesse fim de semana, de chuvas fortes e contínuas, além das moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem chegar até 88km. As previsões indicam ressaca marítima para todo litoral, com ondas de 2.5 a 3 metros, até domingo.

Segundo a Defesa Civil o destaque e atenção para as chuvas estão voltados para o Litoral Norte e Vale do Paraíba, onde os acumulados podem chegar a 250mm. Na Baixada Santista, chuvas devem chegar a 180mm.

"Não estão descartados risco para transtornos como: deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. Portanto, destaca-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis", diz o alerta dvulgado pela Defesa Civil.