Southgate confirma ausência de Harry Kane diante do Brasil e anuncia mais dois desfalques

Como já era previsto, a Inglaterra jogará sem seu ataque titular no amistoso com o Brasil neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres. Saka foi cortado e o técnico Gareth Southgate confirmou nesta sexta-feira que o capitão Harry Kane não se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo e também será desfalque.

"Amanhã não teremos Harry Kane. E é extremamente duvidosa sua presença diante da Bélgica (terça-feira)", disse o comandante, também anunciando as ausências de Henderson e Cole Palmer, então cotado para substituir Saka.

O técnico precisou defender suas ausências, garantindo que todos estão realmente sem condições clínicas para enfrentar o Brasil. "As pessoas já pensam que não estão em forma e excluídos dos dois jogos, mas temos mais alguns dias até o segundo jogo e temos de esperar."

Apesar de Ollie Watkins aparecer em vantagem sobre Toney para aparecer na vaga de Kane, Southgate vai levar a dúvida até a hora do amistoso. "Ainda não tomamos essa decisão e a posição de 9 é bem específica. "Eles têm atributos diferentes e vaio depender das outras posições e as peças que termos à disposição. Mas ambos estão cientes que a oportunidade é grande."

O treinador ainda teve de desmentir que estaria em negociação com o Manchester United para assumir a vaga de Erik Ten Hag. "Eles têm um treinador e seria completamente desrespeitoso falar sobre isso. Hoje dirijo a Inglaterra e tenho uma missão: ganhar a Eurocopa."