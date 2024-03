De Nigris abre concessionária da marca BYD em Santo André

Foi inaugurada nesta sexta-feira (22) a concessionária da marca de veículos chineses BYD em Santo André. A revenda pertence ao Grupo De Nigris, que já possui uma unidade em funcionamento no Park Shopping São Caetano.

Segundo Neto De Nigris, um dos conselheiros da empresa, foram investidos cerca de R$ 3 milhões na loja, que está localizada na esquina da Rua Catequese com a Avenida Dom Pedro II, na região central da cidade.

“Temos expectativa de vender cerca de 140 carros por mês, afirmou o empresário durante a solenidade de abertura.

O evento deveria contar com a participação presidente da BYD no Brasil. Tyler Li, e da vice-presidente global da marca, Stella Li, mas eles não conseguiram chegar devido ao mal tempo. A dupla estava em Brasília, e não conseguiu voo para São Paulo.

Na loja de Santo André serão oferecidos modelos 100% elétricos, como o Dolphin, o Dolphin Mini e o sedan Seal, além de veículos híbridos, como o Song, o SUV que tem autonomia de 1.000 quilômetros.

A deputada estadual Ana Carolina Serra (União Brasil) e o secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos, Evandro Banzato, participaram da inauguração.

O Grupo De Nigris foi nomeado um dos representantes da marca BYD em julho do ano passado, época em que foram anunciadas as duas revendas no Grande ABC. “A eletrificação tem crescido no Brasil, e queremos contribuir para a comercialização de veículos menos poluentes, mais silenciosos e eficientes, com menores custos de abastecimento e tributários, além de menor custos de manutenção. Acreditamos no crescimento da marca BYD no Brasil e, por isso, decidimos por investir juntos nesse projeto”, destacou Neto De Nigris naquela época.

Nos dois primeiros meses de 2024 foram vendidos 22.477 veículos eletrificados (100% elétricos e híbridos), sendo 12.026 em janeiro e 10.451 em fevereiro.

Em fevereiro a BYD colocou quatro veículos entre os cinco mais vendidos. O Dolphin liderou com 1.316 unidades, seguido pelo Dolphin Plus (491) e pelo sedan Seal, com 455. O quinto colocado do período foi o Yuan, com 226.