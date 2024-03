Acusada de ser pivô de separação de Pyong Lee e Sammy, Antonela conta sua versão dos fatos: Você sabe que não sou culpada

Quase três anos depois de estarem no mesmo reality show, a ex-BBB Antonela Avellaneda contou que ainda sofre com as consequências de seu envolvimento com Pyong Lee durante o Ilha Record. Durante o programa, o hipnólogo chegou a se deitar na mesma cama que a argentina e se declarou para ela.

Na época, Pyong ainda era casado com Sammy Sampaio. A relação dos dois chegou ao fim após o programa. Agora, três anos depois, Antonela voltou às redes sociais para falar sobre os ataques que recebe de alguns internautas.

Todas as pessoas que ameaçam, insultam, agridem e difamam a minha imagem, que falam coisas que não vão conseguir provar em um tribunal. Vou abrir uma causa penal por difamação, danos morais e agravação do meu diagnóstico de ansiedade e depressão. Todas as mensagens vão ser legalmente tratadas e vão ter suas consequências segundo o código penal, começou através dos Stories.

Na sequência, Antonela falou sobre a sexualidade de Pyong. Segundo ela, esse seria o verdadeiro motivo para o fim de seu casamento.

O Pyong Lee é gay e ele não saiu do closet. Ele mesmo falou para mim no reality. Desculpa, amigo, mas não aguento mais as pessoas me culparem pela tua separação. No Brasil, as pessoas vão te aceitar e amar do mesmo jeito, porque aqui não tem preconceito.

A ex-BBB ainda deu mais detalhes sobre as interações que aconteceram entre eles. Segundo Antonela, durante um momento íntimo dos dois, o hipnólogo teria feito pedidos bastante específicos a ela:

Você pediu para eu enfiar meus dois dedos no teu c*. Então, se você não quer que eu continue falando mais detalhes, por favor, só peça perdão para o Brasil saber a verdade.

Para finalizar, ela ainda enviou uma mensagem diretamente para Pyong e foi enfática em suas palavras:

Não sou perfeita, mas você sabe que não sou culpada mesmo, porque você me mandou várias mensagens para eu não me pronunciar e eu sempre respeitei você, mas um país inteiro falando que eu sou a v***a, quando sempre fui casada, isso também acabou com a minha vida.