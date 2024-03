Cidades do Grande ABC têm oportunidades em aberto

Para quem está a procura emprego, o Grande ABC tem várias oportunidades. Empresas como Lukscolor, Soneda, Vivara e Prometeon abriram inscrições para quem busca ingressar no mercado de trabalho. Os postos exigem ensino médio completo, disponibilidade de horários e aplicação em diversas áreas, com destaque para analista comercial, operador de loja, estoquista, técnico de projetos, entre outros.

LUKSCOLOR

A empresa de tintas Lukscolor está em busca de analista comercial, em São Bernardo. Os requisitos para ocupar a vaga são possui experiência, ensino superior e disponibilidade para atuar de forma presencial.

Para se inscrever e concorrer à vaga, basta clicar na palavra do cargo de interesse. Dessa forma, você será direcionado para a página de inscrição.

SONEDA

A rede de lojas Soneda está com oportunidades abertas para o cargo de operador de loja, em São Bernardo. Os requisitos solicitados pela empresa são possuir o ensino médio completo, organização e proatividade. Expêriencia é visto como um diferencial e aumenta a chance de ocupar a vaga.

VIVARA

A empresa produtora de joias abriu o processo de contratações para atuação no novo Outlet Premium Imigrantes, em São Bernardo. São duas as vagas oferecidas pela empresa, que exige ensino médio completo, disponibilidade e experiência ou familiaridade com tarefas administrativas.

As vagas oferecidas são as de estoquista e vendedora.

PROMETEON

A empresa Prometeon está com vagas abertas na sua unidade de Santo André. As vagas oferecidas são auxiliar de produção, auxiliar de armazém, técnico de projetos e estágio em metrologia.

