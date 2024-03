Caso de agressão de Rafael Cardoso tem data de audiência definida pela Justiça

De acordo com informações do jornal O Globo, o ator Rafael Cardoso - investigado por lesão corporal e ameaça contra o gerente de um estabelecimento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro - está com audiência marcada pela Justiça do Estado carioca.

O veículo ainda revela que o artista precisará se apresentar ao 9º Juizado Especial Criminal, no mesmo bairro onde o caso aconteceu, no dia 17 de abril de 2024.

No último dia 12 de março, Rafael Cardoso prestou depoimento durante cerca de uma hora na 16ª DP, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na saída, o ator não falou com a imprensa, mas seu advogado, Alexandre Ramalho, deu algumas declarações:

- O que aconteceu foi uma confusão. Ele chegou ao estabelecimento, estava procurando uma vaga, achou, deu uma freada brusca, e essa pessoa que alegou que foi vítima da violência começou a agredi-lo verbalmente. Rafael foi se defender das ofensas que tinha ouvido. O homem começou a falar um monte de bobagem para ele. Está no teor do depoimento, disse o advogado de Cardoso.

- Depois dessa discussão, Rafael foi apertar a mão dele, e o cara acabou não queria, dizia que ia processá-lo. Ele acabou se irritando, deu um tapa na pessoa, que saiu correndo, tropeçou e caiu. Não teve violência a partir daí. Ele não sabe quem é essa pessoa, não conhece. Pode ter tido alguma coisa que ele não lembra, a gente acredita que por conta da medicação. Mas não tem nenhuma animosidade. Foi uma ?discussão de botequim?, apesar de ali ser um restaurante. O que ele lembra foi isso que ele relatou. A gente pode ter perdido uma coisa aqui ou ali. A gente acredita que por conta de uma mistura da medicação com a bebida pode ter dado essa alteração, disse ao finalizar.