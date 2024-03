Anitta revela em live o destino de feat com Sam Smith

Anitta anunciou a retomada de sua colaboração musical com o cantor inglês Sam Smith, quase um mês após ter revelado aos fãs que o britânico havia desistido do feat.

Durante uma live realizada nesta quarta-feira, 21, a cantora confirmou que a música gravada com o artista britânico, intitulada Ai, estará presente em seu novo álbum Funk Generation, a ser lançado em 26 de abril. Essa nova colaboração substitui a parceria anteriormente cancelada chamada I Wanna Be.

Apesar da boa notícia, o novo álbum da carioca terá uma baixa. A música Girl Like Me, feita em colaboração com Chlöe, não estará no álbum.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Anitta que confirmou a retirada do hit de Funk Generation. "A música em questão teve de sair do álbum por questões burocráticas - o que, infelizmente, costuma acontecer", informou a equipe. Durante a live, Anitta falou que Girl Like Me já está gravada e já tem, inclusive, um clipe. "Estamos lutando muito para dar tudo certo. Quem sabe já para uma versão deluxe", disse a cantora.

Funk Generation celebra as raízes da cantora no funk carioca. O álbum promete ser uma mistura de inglês, espanhol e português, incluindo 15 músicas, dentre elas a já lançada Joga Pra Lua, em parceria com Dennis e Pedro Sampaio, e Double Team, com Bad Gyal e Brray.

Sam Smith é uma das atrações do Lollapalooza 2024 que começa nesta sexta-feira, 22, no Autódromo de Interlagos.